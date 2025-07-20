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Зупинити вогонь було неможливо: на Сумщині росіяни вбили літню жінку

Фото: РФ атакувала Сумську область дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила дронами по Сумській області в ніч на 20 липня. Ворожа атака забрала життя жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади. Окупанти випустили чотири ударні дрони. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка.

"Унаслідок прямих влучань російських дронів миттєво зайнялися три житлові будинки - зупинити вогонь у них було неможливо", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на сусідні оселі.

Фото: РФ атакувала дронами Сумську область (t.me/grigorov_oleg)

Нагадаємо, вчора, 19 липня, росіяни масовано атакували Шостку Сумської області. Вночі загарбники вдарили по місту безпілотниками, а зранку ворог завдав авіаудару.

 

Обстріли України

Цієї ночі армія РФ вдарила по Запоріжжю та області з реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівка, виникли пожежі. Поранення отримали три жінки.

Також окупанти обстріляли селище під Херсоном, внаслідок чого поранення отримали чоловік та дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська областьВійна в УкраїніАтака дронів