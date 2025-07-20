Зупинити вогонь було неможливо: на Сумщині росіяни вбили літню жінку

Обстріли України

Цієї ночі армія РФ вдарила по Запоріжжю та області з реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівка, виникли пожежі. Поранення отримали три жінки.

Також окупанти обстріляли селище під Херсоном, внаслідок чого поранення отримали чоловік та дитина.

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