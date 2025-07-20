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Зупинити вогонь було неможливо: на Сумщині росіяни вбили літню жінку

Сумська область, Неділя 20 липня 2025 09:13
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Зупинити вогонь було неможливо: на Сумщині росіяни вбили літню жінку Фото: РФ атакувала Сумську область дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила дронами по Сумській області в ніч на 20 липня. Ворожа атака забрала життя жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади. Окупанти випустили чотири ударні дрони. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка.

"Унаслідок прямих влучань російських дронів миттєво зайнялися три житлові будинки - зупинити вогонь у них було неможливо", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на сусідні оселі.
Зупинити вогонь було неможливо: на Сумщині росіяни вбили літню жінку
Фото: РФ атакувала дронами Сумську область (t.me/grigorov_oleg)

Нагадаємо, вчора, 19 липня, росіяни масовано атакували Шостку Сумської області. Вночі загарбники вдарили по місту безпілотниками, а зранку ворог завдав авіаудару.

Обстріли України

Цієї ночі армія РФ вдарила по Запоріжжю та області з реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівка, виникли пожежі. Поранення отримали три жінки.

Також окупанти обстріляли селище під Херсоном, внаслідок чого поранення отримали чоловік та дитина.

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Сумська область Війна в Україні Атака дронів
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