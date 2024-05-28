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Зсув ґрунту поховав живцем понад 2000 людей у Папуа-Новій Гвінеї

Вівторок 28 травня 2024 03:53
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Зсув ґрунту поховав живцем понад 2000 людей у Папуа-Новій Гвінеї Ілюстративне фото: у Папуа-Новій Гвінеї стався зсув ґрунту 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Масштабний зсув ґрунту стався у п'ятницю, 24 травня, у Папуа-Новій Гвінеї. Відомо про понад 2000 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трагедія сталась вранці понеділка, у провінції Енга, що в центральній частині Папуа. Через це там велика кількість жертв, через те, що більшість загиблих була у своїх будинках. Руйнувань зазнали шусть віддалених сіл району Мулітаке. Там проживало приблизно 400- осіб, тому кількість жертв може збільшуватись.

За даними ЗМІ, під землею опинились майже по два поверхи будівель, а похованими виявились понад 150 будинків і "рятувальники почули крики з-під землі".

Протягом понад 72 години після зсуву жителі лопатами, палицями й руками намагалися розгребти уламки. За даними влади провінції, виявили лише п'ять тіл загиблих.

У пошуку місцевим допомагає Австралія, Китай та Нова Зеландія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на східному узбережжі Тайваню сталися десятки землетрусів. Деякі з них спричинили хитання будівель у столиці Тайбеї.

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