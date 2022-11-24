ЗСУ знищили російський ракетний комплекс, з якого вбили немовля у Вільнянську

"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовля у Вільнянську Запорізької області. ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок", - написав Федоров.

Повідомляється, що 23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр українські військові ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300.

За словами очевидців, спочатку було два потужні вибухи, потім третій ще потужніший - спрацювала детонація.

"Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги. Проте наші бійці вкотре довели - ми не пробачимо ворога. Все рашистське буде ліквідоване", - додав міський голова.