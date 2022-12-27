ЗСУ вдарили по позиції росіян біля Василівки: близько 100 окупантів поранено та вбито

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

До того ж авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.

При цьому серед них -15 співробітників ФСБ Росії.

"Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Так, 26 грудня ЗСУ успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

До того ж у Луганській області в ході контрнаступальних дій ЗСУ продовжують просуватися в районі "Сватове - Кремінна", в Донецькій області війська РФ не припиняють штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а під Мелітополем Запорізької області ворог готується до "битви століття".

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