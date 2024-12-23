ЗСУ на Торецькому напрямку "змусили" гранатами здатись у полон п'ятьох росіян (відео)

На Торецькому напрямку двоє українських бійців взяли у полон п'ятьох окупантів. Інші ж росіяни розбились об оборону наших воїнів під час штурму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 28 окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Лицарів Зимового Походу.
Як зазначає бригада, на Торецькому напрямку й надалі гаряче - кількість ворожих штурмів зростає, хоч й закінчуються вони для росіян однаково.
"Але нещодавно стався унікальний випадок. Спочатку окупанти почали закидати нашу піхоту з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції. Тоді як паралельно з цим на штурм рушили перші 8 штурмовиків", - розповідають військові.
Після цього пілоти й піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр загнали ворожих штурмовиків в бліндажі й почали "розбирати" ударними коптерами. Паралельно з цим, двоє бійців вирішили взяти окупантів у полон.
"Спочатку штурмовики відмовлялися здаватись. Однак кількома влучними кидками гранат піхотинці доступно пояснили окупантам, що це єдиний шанс вижити. Зрештою, 5 окупантів здалися, а всі наступні групи розбилися об нашу оборону", - додають у бригаді.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом 22 грудня на лінії фронту відбулося 234 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку українські Сили оборони відбили 30 атак, зокрема в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне, а також поблизу Андріївки.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках. За даними медіа, російські війська можуть планувати наступ на місто Покровськ у Донецькій області, що, ймовірно, стане кульмінацією їхньої наступальної операції на цьому напрямку.
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