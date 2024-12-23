ЗСУ на Торецькому напрямку "змусили" гранатами здатись у полон п'ятьох росіян (відео)

Як зазначає бригада, на Торецькому напрямку й надалі гаряче - кількість ворожих штурмів зростає, хоч й закінчуються вони для росіян однаково.

"Але нещодавно стався унікальний випадок. Спочатку окупанти почали закидати нашу піхоту з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції. Тоді як паралельно з цим на штурм рушили перші 8 штурмовиків", - розповідають військові.

Після цього пілоти й піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр загнали ворожих штурмовиків в бліндажі й почали "розбирати" ударними коптерами. Паралельно з цим, двоє бійців вирішили взяти окупантів у полон.

"Спочатку штурмовики відмовлялися здаватись. Однак кількома влучними кидками гранат піхотинці доступно пояснили окупантам, що це єдиний шанс вижити. Зрештою, 5 окупантів здалися, а всі наступні групи розбилися об нашу оборону", - додають у бригаді.

Ситуація на фронті

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом 22 грудня на лінії фронту відбулося 234 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку українські Сили оборони відбили 30 атак, зокрема в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне, а також поблизу Андріївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках. За даними медіа, російські війська можуть планувати наступ на місто Покровськ у Донецькій області, що, ймовірно, стане кульмінацією їхньої наступальної операції на цьому напрямку.