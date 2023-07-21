ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже 2 ворожі роти

ЗСУ протягом доби здійснили 1316 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій. Також є просування вперед.
Зокрема військові знищили 24 одиниці військової техніки противника:
"Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога. Продовжуємо працювати. Вірте у наших воїнів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 680 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 240690 одиниць особового складу.
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