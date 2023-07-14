ЗСУ стримують наступ росіян в районі Мар'їнки: ситуація на Таврійському напрямку

Успіхи ЗСУ

Під щільним вогнем артилерії на Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Маріїнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ окупаційних військ в районі Мар'їнки. При чисельних штурмах ворога було розбито і відкинуто.

Крім того, противник здійснив обстріли понад десяти прилеглих населених пунктів.

Також ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки - без успіху.

На Запоріжжі армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Штурми ворога

Протягом минулої доби росіяни 16 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів. Застосовуючи Су-35 та Ка-52 ворог завдав 9 авіаударів та 7 разів атакував з неба дронами-камікадзе типу "Квадро".

Втрати ворога

За добу втрати ворога склали: вбитими 58 окупантів, пораненими - 107.

Окрім того, знищено 33 одиниці озброєння і техніки, а також 9 складів боєприпасів росіян.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута.