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В ЗСУ спростували фейк про загибель понад 100 бійців на Авдіївському напрямку

Фото: у ЗСУ спростували черговий фейк щодо загибелі військових на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк", - йдеться у повідомленні.

Раніше в соцмережах поширили інформацію про нібито загибель 108 захисників однієї з бригад на Авдіївському напрямку. Стверджувалося, що перед Різдвом їх відпустили на тиждень додому.

Ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень. Під Авдіївкою Сили оборони стійко тримають оборону і завдають загарбникам істотних втрат. Упродовж минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки.

Крім того, у ніч на 26 грудня в порту Феодосії пролунав потужний вибух, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони.

Сили оборони знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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