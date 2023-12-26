ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЗСУ спростували фейк про загибель понад 100 бійців на Авдіївському напрямку

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 08:08
UA EN RU
В ЗСУ спростували фейк про загибель понад 100 бійців на Авдіївському напрямку Фото: у ЗСУ спростували черговий фейк щодо загибелі військових на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк", - йдеться у повідомленні.

Раніше в соцмережах поширили інформацію про нібито загибель 108 захисників однієї з бригад на Авдіївському напрямку. Стверджувалося, що перед Різдвом їх відпустили на тиждень додому.

Ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень. Під Авдіївкою Сили оборони стійко тримають оборону і завдають загарбникам істотних втрат. Упродовж минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки.

Крім того, у ніч на 26 грудня в порту Феодосії пролунав потужний вибух, російські ЗМІ заявили про роботу сил протиповітряної оборони.

Сили оборони знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень