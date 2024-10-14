В ЗСУ розслідуватимуть інцидент з "радником Павлюка", який погрожував військовим

Бійці підрозділу "Асгард" повідомили про погрози, а також приниження честі з боку Олександра Дмитрієва, на прізвисько "Тихоход". Інцидент буде ретельно розслідуваний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
13 жовтня бійці "Асгарду" оприлюднили відеозвернення у якому повідомили про цивільну особу Олександра Дмітрієва, який втручається у роботу їх підрозділу, а саме:
У відео присутня нецензурна лексика
За їх словами, в ЗМІ Дмітрієв представляється "радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка".
"Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень", - додали вони.
Як відзначають у Сухопутних військах, інцидент довкола Дмітрієва буде ретельно розслідуваний.
"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", - пишуть Сухопутні війська.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Києві сталась сутичка між топпосадовцем Національного банку та військовим. Останній стверджував, що банкір ледь не збив його та погрожував зброєю.
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