В ЗСУ розслідуватимуть інцидент з "радником Павлюка", який погрожував військовим

Що передувало

13 жовтня бійці "Асгарду" оприлюднили відеозвернення у якому повідомили про цивільну особу Олександра Дмітрієва, який втручається у роботу їх підрозділу, а саме:

віддає накази військовослужбовцям;

погрожує "ламати військових через коліно";

принижує гідність бійців.

У відео присутня нецензурна лексика

За їх словами, в ЗМІ Дмітрієв представляється "радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка".

"Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень", - додали вони.

Інцидент з "радником Павлюка" розслідуватимуть

Як відзначають у Сухопутних військах, інцидент довкола Дмітрієва буде ретельно розслідуваний.

"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", - пишуть Сухопутні війська.