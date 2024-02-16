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ЗСУ пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на лівому березі Дніпра

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Так, за минулу добу на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили:

  • 62 окупанта;
  • 4 гармати;
  • 16 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби;
  • 1 одиницю інженерної техніки;
  • 1 генератор.

Окрім того, було пошкоджено телекомунікаційну вежу росіян.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України