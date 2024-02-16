ЗСУ пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на лівому березі Дніпра

Українські бійці пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Як зазначається, Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Так, за минулу добу на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили:
Окрім того, було пошкоджено телекомунікаційну вежу росіян.
Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.
Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.
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