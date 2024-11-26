ЗСУ поранили одного генерала і вбили кількох офіцерів армії КНДР у Курській області, - FT

У Мар'їно, що у Курській області, внаслідок удару по санаторію був поранений північнокорейський генерал. Ще декілька офіцерів армії КНДР загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як розповіло джерело видання, удар по Мар'їно був одним з тих, які націлені на північнокорейців у Курській області протягом останнього тижня. За його словами, українські сили шукали місця дислокації корейців, адже яких росіяни розосередили їх.

Як пише Financial Times, особу північнокорейського генерала не розкривають. Однак раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення "Штормовий корпус".

Підтвердити, що саме він отримав поранення у Мар'їно неможливо.

Залучення КНДР до війни проти України

Минулого місяця з'явилась інформація про те, що Північна Корея відправила до Російської Федерації своїх військових. Солдати КНДР мали допомагати російським військовим у війні проти України.

Днями Зеленський повідомив, що чисельність північнокорейських військових на території РФ досягла 11 тисяч, і ця цифра може зрости до 100 тисяч осіб.