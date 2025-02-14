ЗСУ на Покровському напрямку взяли у полон росіян за допомогою дрона з гучномовцем (відео)

Сили оборони взяли в полон дев'ятьох російських окупантів за допомогою дрона з гучномовцем на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Як пише "Хортиця" операція зі знищення ворожих позицій, а також морально-психологічного виснаження піхотинців тривала кілька днів.

"Результат: 9 окупантів вирішили здатися в полон дрону, на який Січеславські десантники встановили гучномовець", - додає ОСУВ.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 855 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1,2 тисячі військових. Також Сили оборони знищили:

17 танків;

16 бойових броньованих машин;

81 артилерійську систему й не тільки.

Також нещодавно бійці Національної гвардії показали взяття у полон ще шістьох російських терористів на Покровському напрямку. Тим часом у Курській області обмінний фонд поповнився 21 ворожим солдатом.

На початку лютого Генеральний штаб України назвав втрати Росії за шість місяців операції Сили оборони на Курському напрямку.