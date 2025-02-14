ЗСУ на Покровському напрямку взяли у полон росіян за допомогою дрона з гучномовцем (відео)
Сили оборони взяли в полон дев'ятьох російських окупантів за допомогою дрона з гучномовцем на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Як пише "Хортиця" операція зі знищення ворожих позицій, а також морально-психологічного виснаження піхотинців тривала кілька днів.
"Результат: 9 окупантів вирішили здатися в полон дрону, на який Січеславські десантники встановили гучномовець", - додає ОСУВ.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 855 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1,2 тисячі військових. Також Сили оборони знищили:
- 17 танків;
- 16 бойових броньованих машин;
- 81 артилерійську систему й не тільки.
Також нещодавно бійці Національної гвардії показали взяття у полон ще шістьох російських терористів на Покровському напрямку. Тим часом у Курській області обмінний фонд поповнився 21 ворожим солдатом.
На початку лютого Генеральний штаб України назвав втрати Росії за шість місяців операції Сили оборони на Курському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.