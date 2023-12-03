У ЗСУ підтвердили розстріл українських військовополонених

У ЗСУ підтвердили інформацію медіа про розстріл українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Стратком ЗСУ.
"Російська Федерація вкотре порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", - повідомлено на каналі.
ЗСУ закликали міжнародну спільноту відреагувати та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", - написали на каналі.
Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео, як російські військовослужбовці вбили українських військовополонених.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що інцидент є порушенням міжнародного права та проявом тероризму. Він заявив, що з цієї нагоди звернеться до Червоного Хреста та ООН.
Раніше російські війська вже вбивали полонених українських військових. Подібні інциденти були у квітні 2023 року. Тоді голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у своєму Telegram-каналі, що за все буде відповідальність.
Також. 6 березня до мережі потрапило відео, на якому росіяни розстріляли українського полоненого військового після його слів "Слава Україні". Ним виявився Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський надав йому звання "Героя України".
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