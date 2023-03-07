У ЗСУ підтвердили ім'я українського військовополоненого, якого розстріляли росіяни

Зазначимо, що вчора в соціальних мережах та ЗСУ поширилося відео розстрілу військового ЗСУ, якого росіяни стратили після його слів "Слава Україні!"

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут", - сказано у повідомленні.

Наразі тіло військового знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи встановлять після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Розстріл українського військовополоненого

Вчора росіяни опублікували відео страти українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". На злочин одразу відреагували на Банковій. Керівник ОП Андрій Єрмак пообіцяв помститись за вбивство захисника. До того ж, омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що відправив відео з розстрілом бійця міжнародним партнерам.

На це також відреагував президент Володимир Зеленський, який пообіцяв, що Україна знайде вбивць військового, якого розстріляли боягузливі окупанти.

Окрім того, нардепи просять президента надати бійцю звання Героя.

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