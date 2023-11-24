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ЗСУ дроном вдарили по автомобілю з росіянами і він загорівся (відео)

Архівне фото: ЗСУ дроном вдарили по автомобілю з росіянами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили автомобіль росіян на полі бою і вдарили по ньому дроном. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Вогняна краса", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як українські воїни за допомогою дрона атакували російський автомобіль з окупантами. 

Від удару автомобіль загорівся, хоч і продовжив рух. Зазначається, що це результат роботи окремої президентської бригади ЗСУ.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових

Протягом минулої доби, 23 листопада, українські воїни знищили близько 675 російських окупантів. Також серед втрат ворога ЗРК "Бук".

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