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ЗСУ за допомогою гранати знищили танк Т-90 "Прорив" (відео)

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили російський танк Т-90 "Прорив" та знищили його за допомогою гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Новітніший "аналоговнєтний" Т-90 "Прорив" - потерпає від гранати", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як в танк було закинуто гранату з дрона. Після цього танк загорівся і був знищений.

Зазначається, що це результат роботи аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожий танк Т-90М та знищили його. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новітній російський танк - Т-90 "Прорив".

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