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ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе знищили російські міномет і гранатомет (відео)

Архівне фото: ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе знищили російські міномет і гранатомет (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України за допомогою дронів-камікадзе атакували позиції росіян і знищили міномет, а також гранатомет окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"FPV-дрони продовжують вражати своєю точністю", - йдеться у повідомленні.

На відео показано, як українські воїни атакують російські станковий автоматичний гранатомет і міномет. 

Це результат роботи бійців 53 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 4 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 362 280 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 28 арсистем та 32 автотехніки.

Російські війська майже у два рази збільшили кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку. Водночас українські бійці продовжують завдавати значних втрат ворогу у живій силі та техніці.

Українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ з Санкт-Петербурга. Окупант розповів про те, як потрапив до армії та воював проти України.

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