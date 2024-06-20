Зробив неможливе. Військовий Повітряних сил збив крилату ракету з кулемета

Як відзначають у Повітряних силах, збити ракету з кулемета завдання надзвичайно складне.

За словами військового мобільної вогневої групи, під час обстрілу вони разом з командою вирушили на позицію. Тоді ж по рації їм повідомили, що ціль вже близько.

"Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне - маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", - розповів боєць мобільної вогневої групи.

Фото: військовий Повітряних сил (facebook.com/kpszsu)

Він додав, що у той момент його переповнювали емоції, втім повірити йому вдалось лише тоді, коли побачив уламки ракети на власні очі.

Масований обстріл України у ніч на 12 червня

У ніч на 12 червня ворог завдав по Україні ракетно-авіаційного удару. Разом з ракетами повітряного й наземного базування, росіяни також застосували БпЛА. Загалом було запущено 30 засобів повітряного нападу, серед яких були 3 крилаті ракети Х-101/Х-555.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

У ту ніч протиповітряній обороні вдалось знищити 29 повітряних цілей, серед яких були 4 крилаті ракети, які запустив ворог.