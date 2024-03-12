"Зробимо все, щоб Путін із Ново-Огарево переїхав до Полярного вовка". ЛСР звернувся до росіян

"Ми приходимо не для того, щоб убити, стерти, знищити або покарати. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє. Без санкцій і без репресій. Без виборів без вибору. І без розмов про важливе, але з важливими цінностями. І найголовніше, без війни", - заявив представник ЛСР.

Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін узурпував владу в Росії на 20 років.

"І що сталося? Санкції, економічний застій, кровопролитна війна, яка забрала життя і здоров'я більш ніж 400 тисяч російських чоловіків. Убиті політичні конкуренти і повна ізоляція зі світової арени. А ще красиві палаци в Геленджику і Ново-Огарьово. А тепер він планує йти на ще один термін і правити до самої своєї смерті. Ми не дозволимо", - заявив боєць Легіону.

Він додав, що військові Легіону "Свобода России" також мають право на волевиявлення.

"Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волевиявлення. І наша воля не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Ми зробимо все, щоб він встиг із Ново-Огарьова переїхати в Полярний вовк. Ми знаємо, як там ставляться до місцевих жителів. Легіон іде на вибори. Чекайте нас", - заявив він.

Ново-Огарьово - садиба XIX століття поблизу села Усово Одинцовського району Московської області, розташована за 10 кілометрів від МКАДу. З 2000 року - державна резиденція президента РФ, а з 2012 року - резиденція Путіна.

Полярний вовк - чоловіча виправна колонія особливого режиму, розташована в селищі Харп міського округу Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Операції ЛСР та рейди на територію Росії

Бійці Легіону "Свобода России" неодноразово проводили рейди біля РФ. Зокрема, вони утримували під контролем території та стикалися з російськими військовими.

Однак 12 березня Легіон "Свобода России" та "Сибірський батальйон" розпочали новий рейд та увійшли до Білгородської області. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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