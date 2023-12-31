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ЗРК Patriot за сім місяців роботи збив уже 15 російських "Кинджалів", - Ігнат

Неділя 31 грудня 2023 19:21
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ЗРК Patriot за сім місяців роботи збив уже 15 російських "Кинджалів", - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зенітно-ракетні комплекси Patriot збили 15 російських ракет "Кинджал", які запускаються з внищувачів МіГ-31К. ЗРК зробили це за сім місяців роботи.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов "Кинджал" Х-47 - ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо уже 15 "Кинджалів", збитих саме системою Patriot", - заявив він.

За словами Ігната, наявних в України систем Patriot наразі замало. Він додав, що кількох батарей недостатньо.

Збиття "Кинджалів"

Раніше українське ППО не могло збивати ракети "Кинжал", проте з появою на озброєнні армії ЗРК Patriot це стало можливим.

Так, видання Defence Express повідомило, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Після того, вночі 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами", і сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

26 липня над Хмельницькою областю ППО ЗСУ також збила російські "Кинжали", і в обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки.

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