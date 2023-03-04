UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зранку на міні в Чугуївському районі підірвався чоловік, він загинув

Фото: зранку на міні в Чугуївському районі підірвався чоловік, він загинув (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він натрапив на міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку", - розповів він.

Очільник регіону вкотре закликав утримуватись від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо.

"Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані", - додав Синєгубов.

Як повідомлялося, за минулу добу прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову зазнали обстрілів окупантів. Метою РФ стали житлові будинки, є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чугуев