В зоопарку Одеси леопард напав на людину: що відомо

"Про те, що один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард, поліцейським сьогодні близько 10:00 повідомив директор зоопарку", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці.

"Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину", - зазначили у поліції.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події.