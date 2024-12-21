UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

В зоопарку Одеси леопард напав на людину: що відомо

Фото: в зоопарку Одеси леопард напав на людину 21 грудня (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В зоопарку Одеси леопард напав на людину. Правоохоронцям довелось застрелити звіра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"Про те, що один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард, поліцейським сьогодні близько 10:00 повідомив директор зоопарку", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці.

"Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину", - зазначили у поліції.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події. 

Як повідомлялося, раніше у Львівській області лев напав на двох людей. Тварина покусала 53-річного місцевого жителя та його 49-річного товариша.

Крім того, у Запоріжжі лев напав на чоловіка. Тоді звір напав на відвідувача лазні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЗоопарки