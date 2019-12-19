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Зону ООС посетила делегация из Канады

Новости » Политика     19.12.2019 - 08:59
Зону ООС посетила делегация из Канады
Фото: делегация из Канады в сопровождении украинских военных (facebook.com/pressjfo.news)

Чиновники из Минобороны Канады прибыли на Донбасс, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в зоне ООС

Район проведения операции Объединенных сил (ООС) посетила делегация из Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министерства Питером Хаммершмидтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как сообщается, главная цель визита - ознакомление с текущей оперативной обстановкой в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое.

"Канадцы ознакомились с информацией по тактике действий подразделений российских оккупационных войск и меры противодействия, применяемые украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая выполняет боевые задачи вблизи Золотого.

"В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины", - резюмируется.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Также РБК-Украина писало, что с начала 2019 года на Донбассе в районе Операции объединенных сил погибли 97 украинских военных.

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