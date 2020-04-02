В зоне ООС усилили меры по борьбе с коронавирусом

В районе проведения операции Объединенных сил усилили меры по предотвращению распространения коронавирусна. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Сообщается, что на блокпостах КПВВ в Донецкой и Луганской области установили более 50 пунктов специальной обработки техники.

"На указанных пунктах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. В первую очередь обрабатываются места наиболее вероятного контакта с руками человека - поручни, ручки, двери, окна, люки", - сообщили в ООС.

Также обработка проводится и в пунктах пропуска в места дислокации частей и подразделений из состава ООС. Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.

Напомним, 29 марта стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в ОРДЛО. Зараженная госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки. Ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

Также Министерство иностранных дел Украины сообщало, что российские оккупационные силы используют глобальную угрозу распространения коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе.