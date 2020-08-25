В зоне ООС погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким бойца.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудыка", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал обнадеживающим перемирие на Донбассе, которое может дать продвинуться в минском процессе.

Также сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, с 27 июля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня.

Данные разнятся потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.