В зоне ООС мужчина поджег поле

В зоне операции Объединенных сил (ООС) мужчина поджег поле. Гвардейцы батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины

Нацгвардейцы увидели возле поля мужчину, который при помощи спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы. Его задержали, тем самым предотвратив пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.

Напомним, ранее в Луганской области горел молодой лес, существовала вероятность эвакуации жителей села вблизи; огонь ликвидировали.

В начале июля в Новоайдаровском районе возник крупный лесной пожар, который нанес ущерб более чем на 450 млн гривен.

Кроме того, в Днепропетровской области за сутки возникло 68 пожаров на открытых территориях.