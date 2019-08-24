В золоте и Gucci: Надя Дорофеева покорила ярким фотосетом (видео)

Дорофеева в Instagram показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева похвасталась модными кадрами с фотосессии для модного журнала

Надя Дорофеева, известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло", похвасталась в своем микроблоге кадрами с крайней фотосессии для Cosmopolitan. Стилисты сакцентировали внимание на одном из любимых брендов артистки – Gucci. Фотосет включал несколько ярких образов, один из которых был выбран для обложки журнала.

"Смотри бэкстейдж со съемки сентябрьского номера и скорее беги за журналом, он уже в продаже! И спасибо суперкоманде!!" – написала артистка в подписи к видео.

Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует отметить, что Надя Дорофеева стала первой украинской знаменитостью, попавшей на обложку Cosmopolitan.

Фанаты певицы принялись выражать ей свое восхищение под видео:

Красавица.

Второй пост за день:) Надя, ты нас балуешь.

Отвезите меня в Украину, и я скуплю все журналы с Надей.

Надеюсь, что и в России мы увидим журналы с тобой...

Журнал офигенный!)

Очки Гуччи и боди тебе подарили? Или твои вещи?)

Осталось только заставить маму приехать в Украину и скупить все журналы. Ну или заставить журналы приехать в Беларусь.

Надя, вы большая молодец, появились уже дважды на обложке этого прекрасного журнала.

Слава Богу уже купила журнал и все прочитала. Шикарное интервью, особенно там, где рассказывала про Вову. Побольше таких бы интервью.

Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии.