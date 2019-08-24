В золоте и Gucci: Надя Дорофеева покорила ярким фотосетом (видео)

Надя Дорофеева похвасталась модными кадрами с фотосессии для модного журнала
Надя Дорофеева, известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло", похвасталась в своем микроблоге кадрами с крайней фотосессии для Cosmopolitan. Стилисты сакцентировали внимание на одном из любимых брендов артистки – Gucci. Фотосет включал несколько ярких образов, один из которых был выбран для обложки журнала.
"Смотри бэкстейдж со съемки сентябрьского номера и скорее беги за журналом, он уже в продаже! И спасибо суперкоманде!!" – написала артистка в подписи к видео.
Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)
Следует отметить, что Надя Дорофеева стала первой украинской знаменитостью, попавшей на обложку Cosmopolitan.
Фанаты певицы принялись выражать ей свое восхищение под видео:
Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, что ранее Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии.