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В золоте и Gucci: Надя Дорофеева покорила ярким фотосетом (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 20:39
В золоте и Gucci: Надя Дорофеева покорила ярким фотосетом (видео)
Дорофеева в Instagram показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева похвасталась модными кадрами с фотосессии для модного журнала

Надя Дорофеева, известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло", похвасталась в своем микроблоге кадрами с крайней фотосессии для Cosmopolitan. Стилисты сакцентировали внимание на одном из любимых брендов артистки – Gucci. Фотосет включал несколько ярких образов, один из которых был выбран для обложки журнала.

"Смотри бэкстейдж со съемки сентябрьского номера и скорее беги за журналом, он уже в продаже! И спасибо суперкоманде!!" – написала артистка в подписи к видео.

Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует отметить, что Надя Дорофеева стала первой украинской знаменитостью, попавшей на обложку Cosmopolitan.

Фанаты певицы принялись выражать ей свое восхищение под видео:

  • Красавица.
  • Второй пост за день:) Надя, ты нас балуешь.
  • Отвезите меня в Украину, и я скуплю все журналы с Надей.
  • Надеюсь, что и в России мы увидим журналы с тобой...
  • Журнал офигенный!)
  • Очки Гуччи и боди тебе подарили? Или твои вещи?)
  • Осталось только заставить маму приехать в Украину и скупить все журналы. Ну или заставить журналы приехать в Беларусь.
  • Надя, вы большая молодец, появились уже дважды на обложке этого прекрасного журнала.
  • Слава Богу уже купила журнал и все прочитала. Шикарное интервью, особенно там, где рассказывала про Вову. Побольше таких бы интервью.

Дорофеева в Инстаграм показала бэкстейдж фотосессии для Космополитан (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии.

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