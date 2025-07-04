Знущання з військових у 211 бригаді: справу екскомандира передали до суду

Колишнього командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ судитимуть за бездіяльність під час воєнного стану. Олег Побережнюк знав про знущання та катування військових, але свідомо не втручався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

За даними розслідування, з лютого по липень 2024 року один із командирів взводу систематично перевищував службові повноваження й нелюдськи поводився із солдатами.

Однак, попри це, екскомандир не вжив жодних заходів, щоб зупинити знущання або притягнути винного до відповідальності.

У ДБР вказали, що підозрюваний офіцер - син начальника штабу цієї ж бригади, який, своєю чергою, є близьким товаришем тодішнього командира бригади. Це могло вплинути на рішення останнього замовчати злочини.

У результаті - замість того, щоб захищати права особового складу, командир фактично став співучасником злочинної бездіяльності, дозволивши тривале знущання з підлеглих.

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо екскомандира. Його обвинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Варто додати, що у ДБР та Офісі Генерального прокурора не називають ім’я обвинуваченого, проте за даними РБК-Україна йдеться про Олега Побережнюка.