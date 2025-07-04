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Знущання з військових у 211 бригаді: справу екскомандира передали до суду

П'ятниця 04 липня 2025 16:26
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Знущання з військових у 211 бригаді: справу екскомандира передали до суду Фото: до суду передали справу екскомандира 211 бригади (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Колишнього командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ судитимуть за бездіяльність під час воєнного стану. Олег Побережнюк знав про знущання та катування військових, але свідомо не втручався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними розслідування, з лютого по липень 2024 року один із командирів взводу систематично перевищував службові повноваження й нелюдськи поводився із солдатами.

Однак, попри це, екскомандир не вжив жодних заходів, щоб зупинити знущання або притягнути винного до відповідальності.

У ДБР вказали, що підозрюваний офіцер - син начальника штабу цієї ж бригади, який, своєю чергою, є близьким товаришем тодішнього командира бригади. Це могло вплинути на рішення останнього замовчати злочини.

У результаті - замість того, щоб захищати права особового складу, командир фактично став співучасником злочинної бездіяльності, дозволивши тривале знущання з підлеглих.

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо екскомандира. Його обвинувачують у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Варто додати, що у ДБР та Офісі Генерального прокурора не називають ім’я обвинуваченого, проте за даними РБК-Україна йдеться про Олега Побережнюка.

Що відомо про гучний скандал у 211-й бригаді

У грудні 2024 року журналісти УП опублікували розслідування, в якому викрили факти корупції, вимагань і знущань з військовослужбовців 211-й понтонно-мостовій бригаді Тернопільської області.

За даними видання, командування бригади застосовувало фізичне насильство та вимагало гроші у бійців під загрозою кинути "на м’ясо". Один із солдатів навіть був прив’язаний до дерев’яного хреста й піддався брутальному побиттю.

На той час командиром бригади був полковник Олег Побережнюк, а його похресник очолював один із взводів першого батальйону. Саме його підозрюють у катуваннях і вимаганні коштів у підлеглих.

Для перевірки до бригади направили комісію з Генштабу ЗСУ та інспекцію Міноборони.

Після цього правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Командирові суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 гривень. 20 грудня Олег Побережнюк вийшов на волю, сплативши цю суму.

А згодом підозру отримав командир взводу 211-ї понтонно-мостової бригади, Владислав Пастух (син начальника штабу), через жорстоке поводження із підлеглими.

Детальніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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