Знущання над підлітком у Полтавській області: йде слідство, поліцейських відсторонили

Що цьому передувало

У суботу, 31 серпня, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про справу щодо знущання над підлітком у Полтавській області.

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, побили та вчинили сексуальні дії проти 12-річного хлопця.

Батьки постраждалого звернулися до правоохоронців. Поліція не розпочала досудове розслідування, а склала адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки отримали штрафи у розмірі 850 гривень.

Омбудсмен звернувся до поліції з вимогою провести службове розслідування.

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