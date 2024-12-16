Знущалися над солдатами та вимагали гроші. Головне про скандал із командуванням 211-ї бригади

Навколо 211-ї бригади ЗСУ сьогодні, 16 грудня, розгорівся гучний скандал. Журналісти виявили численні факти знущань над військовослужбовцями та зловживання в командуванні. Генштаб та Міноборони анонсують перевірки та покарання винних.

Докладніше про скандал у 211-й бригаді та як реагує військове керівництво – у матеріалі РБК-Україна .

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Резонансний скандал у ЗСУ

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало розслідування, щодо ситуації у 211-ї понтонно-мостовій бригаді. У матеріалі йдеться про численні факти зловживань командування, фізичного насильства над військовими, погрози та вимагання грошей у солдатів.

211-та бригада спеціалізується на виконанні інженерних робіт, зокрема спорудження понтонних переправ та обладнання оборонних позицій, і не бере участі у боєзіткненнях на передовій, тому серед військових вважається "жирною".

Серед особового складу підрозділу багато родинних зв'язків: служать чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі. Як пишуть журналісти, їм туди могла допомогти потрапити дружина комбрига Олега Побережнюка, яка працювала у ТЦК та СП.

Начальником штабу бригади є Валерій Пастух, а командиром одного із взводів першого батальйону його син і похресник комбрига – Владислав Пастух. Саме його звинувачують у знущаннях та вимаганні грошей у військовослужбовців.

За даними УП, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, шантажував грошима та застосовував фізичну силу.

Зокрема військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за те, щоб стосовно них не складали протокол, він бив. Одного з солдатів Владислав Пастух прив'язував до дерев'яного хреста.

Ці факти стали відомими всередині бригади, проте ніхто не поніс покарання. Владислава Пастуха лише перевели до іншої частини, а його батько виплатив гроші постраждалим.

Крім того, у розслідуванні журналістів йдеться, що командир Олег Побережнюк залучав військових для будівництва свого приватного будинку.

Відомо, що 4 військових отримали направлення у відрядження до угруповання морської піхоти “Катран” на Херсонщині. Документально їм оформили день перебування на лінії фронту з відповідними підвищеними бойовими виплатами. Насправді військовослужбовці не виконували бойових завдань, а будували будинок на Хмельниччині для комбрига Побережнюка.

Стосовно цього факту у 2023 році було розпочате розслідування, але воно досі триває.

Командира війскової частини відсторонили

На оприлюднені журналістами факти щодо знущань над військовими відреагували в Генеральному штабі ЗСУ. До військової частини направили комісію Військової служби правопорядку ЗСУ для перевірки зазначеної інформації.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою", – заявили у відомстві.

Водночас у Генштабі зазначили, що за окремими вказаними у розслідуванні фактами у вересні 2024-го вже було проведено службову перевірку, внаслідок чого було порушено відповідне кримінальне провадження.

Реакція Міноборони та омбудсмена

Факти знущань та зловживання у командуванні 211-ї бригади перевірить Головна інспекція Міністерства оборони.

Очільник відомства Рустем Умєров розпорядився негайно розпочати роботу інспекції. Він зазначив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання над військовослужбовцями є неприйнятними на 3 році війни.

"Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання", – висловився міністр.

Скриншот facebook.com/rustemumerov.ua

Окрім того, Умєров анонсував, що незабаром Міноборони презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військових і гарантуватиме прозорість у кожному схожому випадку.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець також анонсував службове розслідування щодо ситуації у 211-й бригаді.

"Негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування", – заявив омбудсмен та додав, що бере ситуацію під особистий контроль.

При підготовці використовувалися: текст розслідування "Української правди", Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ, допис у Telegram-каналі Дмитра Лубінця, заява очільника Міноборони Рустема Умєрова.