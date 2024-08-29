Знищив три ракети та дрон: під час масштабної атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", - сказано у повідомленні.

Прощання з льотчиком відбулося у четвер, 29 серпня. На прощанні були присутні побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги.

Фото: прощання з пілотом (facebook.com/PvkZahid)

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. А політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Також наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

"Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але не втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх", - написали Повітряні сили.