Знищив три ракети та дрон: під час масштабної атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", - сказано у повідомленні.
Прощання з льотчиком відбулося у четвер, 29 серпня. На прощанні були присутні побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги.
Фото: прощання з пілотом (facebook.com/PvkZahid)
Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. А політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.
Також наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.
"Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але не втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх", - написали Повітряні сили.
Раніше прес-служба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах. У Повітряних силах України не вказували, на якому саме літак загинув Месь.
Однак видання CNN пише, що український пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16. У виданні згадують Олексія Меся, відомого як "Moonfish".
Також сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, коли нібито розбився. РБК-Україна звернулося за коментарем до Повітряних сил, але там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.