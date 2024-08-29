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Знищив три ракети та дрон: під час масштабної атаки 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь

Фото: Олексій Месь (facebook.com/144thFighterWing)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні, загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь. Під час останнього вильоту він збив три ворожі ракети та безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Facebook.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", - сказано у повідомленні.

Прощання з льотчиком відбулося у четвер, 29 серпня. На прощанні були присутні побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги.

 Фото: прощання з пілотом (facebook.com/PvkZahid)

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. А політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Також наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

"Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але не втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх", - написали Повітряні сили.

Раніше прес-служба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах. У Повітряних силах України не вказували, на якому саме літак загинув Месь.

Однак видання CNN пише, що український пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16. У виданні згадують Олексія Меся, відомого як "Moonfish".

Також сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, коли нібито розбився. РБК-Україна звернулося за коментарем до Повітряних сил, але там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Масштабна атака РФ 26 серпня

Вдень 26 серпня Росія завдала масштабного удару по Україні. Тоді росіяни випустили по території нашої країни 127 ракет та 109 дронів-камікадзе.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що силам ППО вдалось збити 102 ворожі ракети та 99 БпЛА.

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