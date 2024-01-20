Знищили 296 окупантів, 19 танків й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті

З початку 2024 року спецпризначенці "А" Служби безпеки України ліквідували 296 російських терористів. Також знищили 19 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Протягом року втрати ворога внаслідок ювелірної роботи операторів дронів-камікадзе Центру спецоперацій "А" СБУ склали: 296 окупантів;

19 танків;

33 ББМ;

22 артилерійські системи;

3 РСЗВ;

5 ППО та 6 РЕБ/РЕР;

127 БпЛА;

85 одиниць транспортної техніки;

96 вогневих позицій та укріплень;

3 склади боєприпасів та 1 склад з паливо-мастильними матеріалами. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових. У тому ж числі на Таврійському напрямку наші Сили оборони знищили ще 356 російських терористів й 13 одиниць ворожої техніки. Тим часом розвідники показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Тор" дроном Warmate 3.0.