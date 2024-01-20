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Знищили 296 окупантів, 19 танків й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті

Субота 20 січня 2024 14:51
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Знищили 296 окупантів, 19 танків й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті Фото: Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку 2024 року спецпризначенці "А" Служби безпеки України ліквідували 296 російських терористів. Також знищили 19 танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Протягом року втрати ворога внаслідок ювелірної роботи операторів дронів-камікадзе Центру спецоперацій "А" СБУ склали:

  • 296 окупантів;
  • 19 танків;
  • 33 ББМ;
  • 22 артилерійські системи;
  • 3 РСЗВ;
  • 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР;
  • 127 БпЛА;
  • 85 одиниць транспортної техніки;
  • 96 вогневих позицій та укріплень;
  • 3 склади боєприпасів та 1 склад з паливо-мастильними матеріалами.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші Сили оборони знищили ще 356 російських терористів й 13 одиниць ворожої техніки.

Тим часом розвідники показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Тор" дроном Warmate 3.0.

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