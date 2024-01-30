Знищення "Новочеркаська". У РФ уперше офіційно визнали загибель моряка на кораблі

У Росії вперше офіційно визнали загибель моряка, який служив на великому десантному кораблі "Новочеркаськ". Його знищили ЗСУ в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт гімназії міста Шахти в РФ.

Зазначається, що гімназії імені Пушкіна повідомила про загибель свого випускника старшого матроса Ігоря Мещерякова. Він завершив навчання в шахтинській гімназії ще 2017 року.

"Із серпня 2021 року проходив службу у 197-й бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ БДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - повідомила гімназія.

Також у навчальному закладі уточнили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 року.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Також ASTRA писало, що на борту великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в момент вчорашнього нічного ракетного удару по бухті тимчасово окупованої Феодосії в Криму перебували майже 80 моряків.

Потім ASTRA писало, що унаслідок удару ЗСУ по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії могли загинути строковики.