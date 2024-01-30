Знищення Кримського мосту буде болісним для Путіна, та припадок його не схопить, - Буданов

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов сподівається, що незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст буде ліквідований вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ефірі національного телемарафону.

"Палати йому немає чому, він має закінчити своє існування", - зауважив очільник ГУР, відповідаючи на запитання ведучих, чи палатиме цей ворожий об'єкт цього року.

На уточнююче питання, чи припинить даний міст існування у 2024-му, Буданов відповів: "я сподіваюся".

Також керівник військової розвідки оцінив вірогідну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на такий розвиток події. Зокрема відповів на питання, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста, і чи не вирішить застосувати ядерне озброєння.

"Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якщо б його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін", - висловився Буданов.

Також він закликав "не драматизувати ситуацію".

"Те, що це буде болісно (для Путіна, - ред.), - ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", - це не правда", - резюмував Буданов.

Удари Сил оборони по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Додамо також, що у листопаді минулого року в ГУР Міноборони заінтригували кадрами, відзнятими поблизу Керченського мосту.