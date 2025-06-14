Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю

Як відомо, Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет. Під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.



Фото: Ізраїль у вогні після атаки Ірану (x.com/AdameMedia)

Одне з найбільш пошкоджених міст - Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва.



На кадрах опублікованих у мережі там зруйновані житлові будинки та автомобілі.

Фото: місто Рамат-Ган після удару Ірану (x.com/Sfaisalafridi)

Також значні пошкодження внаслідок ракетного удару у місті Рішон-ле-Ціон. Це четверте найбільше місто в Ізраїлі.

У Рішон-ле-Ціоні також пошкоджені будинки. На фото можна побачити знищені автомобілі.

Фото: пошкодженні у місті Рішон-ле-Ціон (x.com/OsintUpdates)