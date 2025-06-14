ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю

Рамат-Ган, Субота 14 червня 2025 09:40
UA EN RU
Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю Фото: в Ізраїлі показали кадри наслідків атаки Ірану (x.com/_Israelmilitary)
Автор: Наталія Юрченко

Іран масовано атакував Ізраїль в ніч на 14 червня. У кількох містах серйозні руйнування, є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як відомо, Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет. Під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.
Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю
Фото: Ізраїль у вогні після атаки Ірану (x.com/AdameMedia)

Одне з найбільш пошкоджених міст - Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва.


На кадрах опублікованих у мережі там зруйновані житлові будинки та автомобілі.

Фото: місто Рамат-Ган після удару Ірану (x.com/Sfaisalafridi)

Також значні пошкодження внаслідок ракетного удару у місті Рішон-ле-Ціон. Це четверте найбільше місто в Ізраїлі.

У Рішон-ле-Ціоні також пошкоджені будинки. На фото можна побачити знищені автомобілі.

Фото: пошкодженні у місті Рішон-ле-Ціон (x.com/OsintUpdates)

Удари Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. ЦАХАЛ атакував ядерні та військові об'єкти Ірану. Внаслідок операції Ізраїль також ліквідував вище військове керівництво Ірану.

Іран вже наступної ночі, 14 червня, атакував Ізраїль у відповідь. Тегеран вдарив ракетами. Відомо, що було випущено не менше 150 ракет, частину з яких збили.

За даними ЗМІ, відбивати атаку Ірану ізраїльській ППО допомагали сили США.

За попередніми даними, в Ізраїлі через ракетний удар загинули троє людей, ще щонайменше 63 - поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран Тель-Авив
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова