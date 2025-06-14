Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю

Іран масовано атакував Ізраїль в ніч на 14 червня. У кількох містах серйозні руйнування, є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як відомо, Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет. Під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.



Фото: Ізраїль у вогні після атаки Ірану (x.com/AdameMedia) Одне з найбільш пошкоджених міст - Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва. "Damage like we have never known before" -- Parts of Tel Aviv lie in smouldering ruins tonight. pic.twitter.com/QbEoUoATHJ — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) June 13, 2025

На кадрах опублікованих у мережі там зруйновані житлові будинки та автомобілі. Фото: місто Рамат-Ган після удару Ірану (x.com/Sfaisalafridi) Також значні пошкодження внаслідок ракетного удару у місті Рішон-ле-Ціон. Це четверте найбільше місто в Ізраїлі. SON DAKİKA: Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion'da önemli yıkım; kritik durumdaki kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda yaralı bildirildi.



Bölgedeki elektrik kesintileri var.

pic.twitter.com/Q8hhAteDIO — Saba (@Saba31581857) June 14, 2025 У Рішон-ле-Ціоні також пошкоджені будинки. На фото можна побачити знищені автомобілі. Фото: пошкодженні у місті Рішон-ле-Ціон (x.com/OsintUpdates)