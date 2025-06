Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю

Як відомо, Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет. Під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.



Фото: Ізраїль у вогні після атаки Ірану (x.com/AdameMedia)

Одне з найбільш пошкоджених міст - Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва.

"Damage like we have never known before" -- Parts of Tel Aviv lie in smouldering ruins tonight. pic.twitter.com/QbEoUoATHJ