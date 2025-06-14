Знищені вщент будинки та жертви: кадри наслідків удару Ірану по Ізраїлю
Іран масовано атакував Ізраїль в ніч на 14 червня. У кількох містах серйозні руйнування, є жертви та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як відомо, Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет. Під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.
Фото: Ізраїль у вогні після атаки Ірану (x.com/AdameMedia)
Одне з найбільш пошкоджених міст - Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва.
"Damage like we have never known before" -- Parts of Tel Aviv lie in smouldering ruins tonight. pic.twitter.com/QbEoUoATHJ— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) June 13, 2025
На кадрах опублікованих у мережі там зруйновані житлові будинки та автомобілі.
Фото: місто Рамат-Ган після удару Ірану (x.com/Sfaisalafridi)
Також значні пошкодження внаслідок ракетного удару у місті Рішон-ле-Ціон. Це четверте найбільше місто в Ізраїлі.
SON DAKİKA: Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion'da önemli yıkım; kritik durumdaki kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda yaralı bildirildi.— Saba (@Saba31581857) June 14, 2025
Bölgedeki elektrik kesintileri var.
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У Рішон-ле-Ціоні також пошкоджені будинки. На фото можна побачити знищені автомобілі.
Фото: пошкодженні у місті Рішон-ле-Ціон (x.com/OsintUpdates)
Удари Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. ЦАХАЛ атакував ядерні та військові об'єкти Ірану. Внаслідок операції Ізраїль також ліквідував вище військове керівництво Ірану.
Іран вже наступної ночі, 14 червня, атакував Ізраїль у відповідь. Тегеран вдарив ракетами. Відомо, що було випущено не менше 150 ракет, частину з яких збили.
За даними ЗМІ, відбивати атаку Ірану ізраїльській ППО допомагали сили США.
За попередніми даними, в Ізраїлі через ракетний удар загинули троє людей, ще щонайменше 63 - поранені.
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