Зневажають елементарну людяність. В Держдепі США прокоментували вбивство українського полоненого

В Державному департаменті США назвав відео вбивства росіянами українського полоненого "жахливим" і заявили, що Росія зневажає "елементарну людяність".
Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Страшна картина того, як цього беззбройного українця страчують після простої заяви "Слава Україні", просто захоплює дух з точки зору її варварства", - заявив Прайс.
Він додав, що Росії "має бути соромно за себе", а їх дії зневажають "елементарну людяність, основні правила війни і порядність". Прайс також зауважив, що на жаль, це не єдиний випадок військових злочинів Росії, а їх кількість визначається десятками тисяч фактів.
Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли українського військогвого за його слова "Слава Україні". В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.
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