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Знайшов вибухівку на подвір'ї. У Сумській області від вибуху загинув підліток

Фото: в Сумській області підліток загинув через вибухонебезпечний предмет (Суспільне)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області внаслідок вибуху загинув підліток. Він знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Головного управління національної поліції, сьогодні, 6 жовтня в Охтирському районі Сумської області 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет.

Правоохоронці повідомили, що в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір'ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух. Жінка, вибігши на подвір'я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло.

Підлітка госпіталізували до медичного закладу, проте у лікарні він помер.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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