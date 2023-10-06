Знайшов вибухівку на подвір'ї. У Сумській області від вибуху загинув підліток

За даними Головного управління національної поліції, сьогодні, 6 жовтня в Охтирському районі Сумської області 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет.

Правоохоронці повідомили, що в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір'ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух. Жінка, вибігши на подвір'я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло.

Підлітка госпіталізували до медичного закладу, проте у лікарні він помер.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ми також повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

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