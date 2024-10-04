Знайдено вбитими власників озер у Львівській області: що відомо

Повідомляється, що 51-річного чоловіка виявили застреленим у коридорі будинку, а його 48-річну дружину знайшли мертвою з травмами голови.

Зазначається, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.

З 6:00 у Львівській області триває спеціальна поліцейська операція з перехоплення зловмисника.

Слідчі Червоноградського відділу поліції вже розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Злодію може загрожувати довічне позбавлення волі.

Також було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Повідомляється, що слідчі дії тривають. Тривають слідчі дії.

Джерела РБК-Україна у поліції повідомили, що йдеться про подружжя Білоусових.

Фото: правоохоронці на місці вбивства родини Білоус (lv.npu.gov.ua)

Видання Lviv.media зазначило, що подружжя володіло озерами у селі Лопатін.