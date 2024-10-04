Знайдено вбитими власників озер у Львівській області: що відомо

У Львівській області оголосили план "Перехоплення" через жорстоке вбивство подружжя у власному будинку у Шептицькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Національної поліції Львівської області.
Повідомляється, що 51-річного чоловіка виявили застреленим у коридорі будинку, а його 48-річну дружину знайшли мертвою з травмами голови.
Зазначається, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства.
З 6:00 у Львівській області триває спеціальна поліцейська операція з перехоплення зловмисника.
Слідчі Червоноградського відділу поліції вже розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Злодію може загрожувати довічне позбавлення волі.
Також було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Повідомляється, що слідчі дії тривають. Тривають слідчі дії.
Джерела РБК-Україна у поліції повідомили, що йдеться про подружжя Білоусових.
Фото: правоохоронці на місці вбивства родини Білоус (lv.npu.gov.ua)
Видання Lviv.media зазначило, що подружжя володіло озерами у селі Лопатін.
Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, у Броварах застрелили мешканця Львівської області. Наразі відомо, що конфлікт між потерпілим та підозрюваним мав неприязний характер. Зловмисник переконав свого 51-річного товариша вбити чоловіка. Він застрелив опонента злодія прямо у готельному номері, здійснивши кілька пострілів, а потім втік з місця події.
Також нещодавно правоохоронці затримали злодія, який хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради.
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