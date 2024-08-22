В Одесі чоловік погрожував працівникам ТЦК пістолетом під час перевірки даних

Два дні тому, 20 серпня на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, він відмовився надати документи та спровокував конфлікт із військовими.

"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, особу 38-річного правопорушника вдалося встановити вже 21 серпня. Зазначається, що чоловік відмовився пояснити свої дії правоохоронцям.

Поліцейські вилучили в нього пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

Чоловіку може загрожувати до двох років позбавлення волі за погрози вбивством (ст. 129 КК України). Наразі вирішується питання про вручення йому підозри.