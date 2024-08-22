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В Одесі чоловік погрожував працівникам ТЦК пістолетом під час перевірки даних

Четвер 22 серпня 2024 12:53
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В Одесі чоловік погрожував працівникам ТЦК пістолетом під час перевірки даних Фото: Одесі затримали чоловіка, який погрожував працівникам ТЦК пістолетом (od.npu.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових даних. Правоохоронці за даним фактом порушили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію Одеської області.

Два дні тому, 20 серпня на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, він відмовився надати документи та спровокував конфлікт із військовими.

"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, особу 38-річного правопорушника вдалося встановити вже 21 серпня. Зазначається, що чоловік відмовився пояснити свої дії правоохоронцям.

Поліцейські вилучили в нього пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

Чоловіку може загрожувати до двох років позбавлення волі за погрози вбивством (ст. 129 КК України). Наразі вирішується питання про вручення йому підозри.

Фото: в Одесі чоловік погрожував працівникам ТЦК пістолетом (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів уточнив вимоги до оформлення повісток, а також визначив механізм їх перевірки та надсилання.

Раніше ми повідомляли, що в одному з Одеських ТЦК сталася сутичка, під час якої невідомі намагалися "викрасти" військовозобов’язаного.

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