Змушував військових працювати на свою родину. ДБР викрило посадовця військової частини

Що сталось

Як пише ДБР, з січня 2023-го четверо військових здійснювали будівельні, а також інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу. У тому ж числі вони працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Остання ж контролювала й координувала роботу військових.

У разі відмови працювати підозрюваний погрожував військовим відправити їх на передову без підготовки.

Фото: ДБР викрило начальника батальйону ЗСУ на перевищенні службових повноважень (dbr.gov.ua)

"Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму "роботодавцю", окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася", - пише ДБР.

Під час обшуків за місцем мешкання у заступника начальника підрозділу було вилучено:

кошти;

документи;

чорнові записи й інше майно, яке може свідчити про незаконну діяльність посадовця.

Згідно з попередніми даними, встановлена сума збитків державі складає більше 3 млн гривень.

Що загрожує

Наразі триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану - ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.