Змушував цивільних збирати тіла загиблих. Екс-поліцейський із Лимана отримав підозру

Державне бюро розслідувань (ГБР) виписало підозру екс-поліцейському з Лиману. Під час окупації міста він перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГБР .

Колишній правоохоронець відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю із загарбниками. Зрадник отримав "посаду" у так званій "народній міліції".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що всіх правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто міг вийти з окупації, ретельно перевірили з використанням поліграфа.

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