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Змушував цивільних збирати тіла загиблих. Екс-поліцейський із Лимана отримав підозру

Фото: екс-поліцейський із Лимана, який перейшов на бік ворога, отримав підозру (ГБР)
Автор: Руслан Гаращенко

Державне бюро розслідувань (ГБР) виписало підозру екс-поліцейському з Лиману. Під час окупації міста він перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГБР.

Колишній правоохоронець відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю із загарбниками. Зрадник отримав "посаду" у так званій "народній міліції".

"За наказами окупаційної влади фігурант доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, виконувати іншу роботу", - розповіли у ГБР.

Наразі колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що всіх правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто міг вийти з окупації, ретельно перевірили з використанням поліграфа.

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