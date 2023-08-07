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Змушував солдатів будувати йому будинок. Військкому із Закарпаття обрали запобіжний захід

Фото: військкому із Закарпаття обрали запобіжний захід (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 7 серпня, Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід військкому із Закарпаття у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень. Його підозрюють у використовуванні солдатів для будівництва власного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня", - йдеться у рішенні судді.

У чому підозрюють військкома

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

"З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку", - повідомили в у ДБР.

На місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті посадовця провели обшуки.

Під час обшуків у посадовця вилучили 3,5 тисячі доларів, атрибутику Росії (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСP та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди та георгіївські стрічки.

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ЗакарпаттяСуд