Змушував солдатів будувати йому будинок. Військкому із Закарпаття обрали запобіжний захід

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня", - йдеться у рішенні судді.

У чому підозрюють військкома

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

"З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку", - повідомили в у ДБР.

На місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті посадовця провели обшуки.

Під час обшуків у посадовця вилучили 3,5 тисячі доларів, атрибутику Росії (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСP та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди та георгіївські стрічки.