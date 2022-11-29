Змушував платити податки РФ: затримано "посадовця" колишньої окупаційної адміністрації Балаклії

Повідомляється, що під час захоплення росіянами Балаклії чоловік добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації, де його призначили "помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія".

Перебуваючи на "посаді", колаборант сприяв примусовій "перереєстрації" роботи місцевого бізнесу на користь РФ. Для цього проводив колективні "збори" підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби країни-агресора і перераховувати "податки" до її бюджету.

Зокрема, зловмисник закликав представників малого та середнього бізнесу наповнювати продовольством оптові склади, а також давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди чоловік застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг.

Слідство зазначає, що ворожим поплічником є місцевий житель, який на початку травня пішов на співпрацю з РФ. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу "трудовой договор".

Після звільнення міста колаборант намагався "загубитись" серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Проте СБУ встановила його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримала.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.