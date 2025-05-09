Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР затримало проректора військової академії

За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.

Посадовця затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тисяч гривень відсторонено від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Фото: ДБР затримало проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок (dbr.gov.ua)