Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР затримало проректора військової академії
Працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами УВБ Державної прикордонної служби затримали проректора військової академії. Він змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п’ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.
6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.
Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.
Посадовця затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тисяч гривень відсторонено від посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Фото: ДБР затримало проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок (dbr.gov.ua)
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області заступник командира батальйону одної з військових частин змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
Згідно з даними слідства, з серпня 2022 року заступник командира військової частини наказав бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України - будувати для нього маєток під Одесою.
Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн гривень.
Також в Одеській області викрито одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони (ТрО) "Південь" на залученні бійців до будівництва його ж маєтку.
А у Дніпропетровській області викрили командира військової частини. Підполковник примушував підлеглих будувати будинки для своїх родичів.
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