Згідно з даними слідства, з серпня 2022 року заступник командира військової частини наказав бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України - будувати для нього маєток під Одесою.

"Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", - додає ДБР.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі строком на до 12 років.

Фото: Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону (dbr.gov.ua)